Le Tre amichette, caos in studio: "Ha letto male", cosa le scappa di bocca

23 novembre 2023 a

a

a

Le Tre Amichette continuano a conquistare i telespettatori di Reazione a Catena gettando scompiglio nello studio di Marco Liorni. Le tre campionesse brianzole del fortunato quiz del preserale di Rai 1, ormai riconosciuto leader di fascia, sono diventate virali per una (francamente incredibile) incomprensione nel corso dell'Intesa vincente di mercoledì 22 novembre.

"Don Marco già stava iniziando l'esorcismo verso le 2 che dicevano parole a caso", ironizza un telespettatore che sul social X (l'ex Twitter) ha pubblicato il breve video del siparietto. Roba mai vista da quelle parti.

"Non ci credo". Liorni nella bufera: occhio alla parola "troppo volgare"

Alessandra e Milena sono chiamate al "duetto" per far indovinare la parola misteriosa alla terza compagna, Simona. Le due in piedi sulla carta conoscono la parola e devono snocciolare una parola a testa per "illuminare" l'altra concorrente.

Reazione a Catena, "pure mio padre!": spunta Elodie, anche Liorni è sconvolto

La parola è "Pacifico", e Alessandra fa partire la raffica: "Quale". Milena però pronuncia "negozio" e qualcosa già non torna. Segue botta e risposta surreale: "Oceano", "Vende", "Non", e qui Alessandra fulmina Milena con un'occhiataccia, "michette", "Atlantico". Milena, capito l'errore, si piega su se stessa pronunciando un "ah" che è misto di sconcerto e ilarità. Alessandra, molto più impettita e forse irritata, schiaccia sconsolata il bottone rossa e chiama il "passo", per poi spiegare a mezza bocca a un incredulo Liorni: "Ha letto male", indicando con l'indice Milena.

Liorni si avvicina per chiedere delucidazioni e Milena, indicando a sua volta il video a disposizione delle due concorrenti in piedi, si scusa: "Ho letto panificio" al posto di Pacifico. Simona, in tutta risposta, una volta capito per sommi capi l'inghippo se la ride di gusto. Per la cronaca, hanno vinto ancora loro, nonostante tutto.