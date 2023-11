I libri aperti, "passo": gelo su Rai 1, una gaffe inspiegabile

25 novembre 2023 a

Non va bene a Reazione a catena per i giovani sfidanti I Libri aperti, tre ragazzotti provenienti da Bassano del Grappa. Emozionati e un po' impreparati, vengono superati di slancio alla Intesa vincente dalle campionesse in carica Le tre Amichette, ormai già lanciatissime nell'empireo del quiz del preserale di Rai 1.

"Con una media di 11,14 punti - mette nero su bianco il profilo di X di Statistiche Reazione a catena -, le #amichette sono entrate nella top 10 delle squadre con la media punti più alta all'Intesa vincente in questa edizione di Reazione a catena".

Resta però, al netto della bravura delle tre signore, la figura magra dei Libri aperti, scivolati su domande semplicissime (hanno passato sul protagonista della storica fiction di Rai 1 Don Matteo, l'attore-star Terence Hill) e qualche gaffe geografica (Las Vegas in California, quando in realtà la Città del peccato si trova nel vicino Nevada) e per questo massacrati senza pietà dai telespettatori che commentano in tempo reale le puntate sull'ex Twitter.

C'è però anche chi contesta: "La differenza di parole tra le due squadre era impressionante, che programma di m***a". Un commento-ponte, visto che anche per le Amichette sono volati giudizi sommari e ingenerosi. "Ma dai sono facilissime queste parole da indovinare!! Ma che presa per il c***o è! Vogliamo di nuovo ricordare i Dai e dai che per portare a casa 50 euro dovevano indovinare parole artefatte e messe lì a caso?", scrive una fan citando i vecchi e mai dimenticati campioni. Tra un giudizio "personale" e l'altro ("Mamma mia Alessandra mi fa un'antipatia unica!!!", oppure "Mi sa che Milena è la più brava"), non mancano le critiche per l'atteggiamento un po' troppo sfrontato delle campionesse ("Volevano rischiare!! Si vede che non hanno bisogno di soldi!"), cadute all'ultima parola. "Sai con il solo primo elemento VOCE sono possibili diverse soluzioni: narrante, nasale e navigatore. Come vedi con il secondo elemento ho confermato NAVIGATORE". Niente da fare, e puntualissimo ecco l'attacco agli autori: "Bah navigatore racchiude bene tutta l'intera puntata: un no sense totale".