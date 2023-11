Amici, Maria De Filippi furiosa: "Situazione orrenda"

Roberto Tortora 27 novembre 2023 a

a

a

Che ad Amici Maria De Filippi venga considerata la “mamma” televisiva dei ragazzi del talent show è ormai un fatto consolidato. Nessuno, però, poteva immaginare che dovesse arrivare al punto di rimproverarli e di imbestialirsi come una vera mamma fa a casa con i propri figli. E qual è, di solito, il motivo principale delle liti casalinghe madre-figlio?

La pulizia, ovviamente. Le pessime condizioni igienico-sanitarie della casa dove vivono i ragazzi hanno letteralmente scatenato l’ira della De Filippi, che ha sbottato: “Sono anni che faccio vedere questi filmati e sinceramente non ne posso più di farli vedere. Il filmato arriva, perché, quando si raggiungono determinati livelli di inciviltà, non si può continuare a mantenerli nella stessa situazione”.

Nel video, infatti, si vede una casetta allo stato brado, con una cucina improponibile e le altre stanze altrettanto disordinate. Non contenta, Maria ha voluto smascherare i più “sudicioni”, ovvero Holden, Mida e Ayle. Così, anche Rudy Zerbi, in veste di “padre televisivo”, ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo, spiegando che, così come ripete da anni, per lui disciplina e bravura artistica vanno di pari passo. Il docente ha poi aggiunto: “È una situazione orrenda che va avanti da tempo”.

Holden ha ammesso la colpa per il letto non rifatto e il disordine, ma non per la sporcizia in cucina. Stessa cosa, però, per Ayle e Mida che si sono discolpati sulle condizioni della cucina. Il primo, addirittura, ha detto di essere stato tirato in mezzo solo perché è l’ultimo arrivato e bisognava fare un terzo nome. Non l’avesse mai fatto! Maria De Filippi è diventata incontenibile, perché era presente quando è stato chiesto ai ragazzi di fare i nomi e nessuno li ha obbligati a farne per forza tre o a dire il suo. Mida ha provato a discolparsi, ma Maria lo ha stroncato all’istante. Si sono salvati Nicholas, Mew, Gaia e Giovanni che, invece, puliscono a dovere. In particolare, Mew non riesce a mangiare per colpa della sporcizia che ha intorno”. Insomma, bravi a cantare e ballare, ma, quanto a igiene personale, sono tutti bocciati.