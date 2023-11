Amici, Alessandra Celentano fatta fuori? Un terremoto da Maria De Filippi

21 novembre 2023 a

Alessandra Celentano rischia il posto. Dietro la scrivania di Amici da oltre vent'anni, per la maestra di danza l'avventura nel talent di Canale 5 potrebbe essere finita. Colpa dell'ennesima polemica sollevata, quella che l'ha visto protagonista con Elena D’Amario. Le due infatti si sono scontrate Nicholas, che si è esibito in un passo a due con la ballerina. Un'esibizione che Alessandra ha criticato, ma che non ha trovato d'accordo la coreografa: "Quello che sta dicendo la maestra Celentano - riporta Nuovo Tv - non è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nei confronti del lavoro degli altri".

E ancora: "Lei innesca la tecnica trattore, passa sopra agli altri per non farli parlare". Immediata la replica della diretta interessata: "Mi dispiace se ti senti ferita, ma questo è quello che penso. Tu asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra. E comunque non mi interessa discutere con te, non siamo nemmeno colleghe, tu fai un altro mestiere". E a quanto pare anche Maria De Filippi sarebbe stanca degli atteggiamenti un po' troppo aggressivi dell'insegnante.

Stando al sito di gossip, Maria in passato l'avrebbe rimproverata: "Non sai rapportarti con i ragazzi, sei proprio scema. Se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere". Intanto gira voce che la sostituta di Alessandra possa essere proprio Elena, che nel 2009 ha partecipato al talent e che poi ha lavorato nella Parsons Dance Company e nel corpo di ballo del Broadway Dance Center di New York.