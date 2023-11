Amici sotto choc: morta l'ex allieva Daniela Romano: "Si stringe il cuore"

12 novembre 2023 a

Lutto ad Amici di Maria De Filippi. Una delle protagoniste di Saranno famosi - si chiamava così il programma nel 2001 - Daniela Romano è morta a soli 40 anni. All'epoca era una aspirante ballerina che prese parte all’edizione che vide trionfare Dennis Fantina.

Daniela, secondo alcune indiscrezioni, stava combattendo da tempo con un brutto male. A dare la notizia del suo decesso è stata Mirna Brancotti, ex allieva della scuola di Maria De Filippi. L’ex cantante del talent ha pubblicato un post su Facebook in cui ha annunciato la scomparsa dell’amica: "Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore… noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo, Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù".

Anche Dennis Fantina, che vinse quella edizione, si è associato alle condoglianze, postando su Instagram un filmato dedicato alla Romano. E Paolo Idolo, che allora ebbe un flirt proprio con Daniela l'ha voluta ricordare con affetto: "Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima… ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. E così accadde, ed io non potevo crederci. […] Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore".

Classe 1983, nata a Napoli, Daniela Romano aveva 18 anni quando entrò nel cast di Saranno Famosi. La ragazza perse il suo posto nel talent di Canale5 quando ebbe la peggio nella sfida contro Clementina Giacente. Dopo l’esperienza a Saranno Famosi ha interpretato un piccolo ruolo al cinema, nei panni di una ballerina, e ha recitato nella commedia teatrale Napoli da notte a notte.