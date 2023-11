Tre amichette, "pagliacci. Altro regalo": rivolta a Reazione a catena

29 novembre 2023 a

Stanno scrivendo la storia (piccola) di Reazione a catena, le Tre amichette. "Con la vittoria di puntata di oggi 28 novembre, l’undicesima - nota il profilo X Statistiche Reazione a catena, sempre benissimo informato -, le Amichette sono in solitaria al quarto posto nella classifica di chi ha vinto di più in questa edizione di Reazione a catena, si lascia alle spalle gli Ultravioletta a 10".

Tuttavia, l'impresa delle tre simpatiche signore brianzole, ormai protagoniste indiscusse del quiz del preserale di Rai 1 campione di ascolti condotto da Marco Liorni, rischia di passare in secondo piano per l'ennesima polemica "strutturale" nei confronti degli autori della trasmissione. E come sempre lo specchio fedele di questo "sentiment" è X, l'ex Twitter sul quale i telespettatori ogni sera si danno appuntamento per gareggiare a distanza tra Intesa vincente e Ultima catena, ma soprattutto dire la loro e sparare a zero su presunti favoritismi per questo o quel concorrente.

Amichette massacrate, "qualcosa di deprecabile": chi le asfalta a Reazione a Catena

"Ho simpatizzato per pochissime squadre. Le Amichette mi sono molto simpatiche. E anche molto brave", spiega un appassionato, vera e propria mosca bianca tra decine di commenti durissimi e velenosi, spesso al confine (se non oltre) con il complottismo più spinto. Nello specifico, martedì sera a far discutere è l'ultima parola chiave, "massima", contestatissima da molti fan secondo cui uno dei vizi di fondo del programma è quello di fornire risposte non univoche. Da qui, il passo è breve: la risposta finale, in assenza di una busta chiusa, sarebbe passibile di modifiche dell'ultimo secondo.

Reazione a catena, "record della stagione": quanto vincono le Amichette



"Massima considerazione a chi ha indovinato a tutti un arrivederci a domani", c'è chi ironizza. Ma il tema è serio, anzi serissimo: "E anche oggi possiamo fare la conta di quante parole alternative si adattassero perfettamente oltre a quella scelta dagli autori". La prova è la varietà di risposte abbozzate dai telespettatori sui social, tutte abbastanza pertinenti. "Punta... Se è matita fate schifo", "State prendendo in giro gli spettatori", "Buffoni, matita è davvero scontata e banale", "Erridaje con manciata, una punta è molto meno di una manciata", "Matita, un altro regalo di Natale. Pagliacci!!", "Marina, matita è troppo scontata", "Punta, Linea. Provo con Matita", "Se è matita é veramente ridicolo", "Quanti soldi stiamo donando alle monzesi? Che facilità la catena di oggi!". Appuntamento a mercoledì sera.