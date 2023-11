Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Perché non ho lasciato", una strana risposta

29 novembre 2023 a

Siamo nel pieno di questa edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il varietà danzereccio del sabato sera tra i cui protagonisti figura Selvaggia Lucarelli. Già, Selvaggia: ogni sabato liti e discussioni, fuoco e fiamme, veleno e attacchi frontali. Quest'anno, come sempre, la Lucarelli ha litigato in buona sostanza con tutto il cast di Ballando, ma lo scontro più virulento è quello con Teo Mammucari. Tra i due, eufemismo, non corre buon sangue.

Tant'è, la giurata Selvaggia è sempre lì, sempre in quello studio che, stando alle indiscrezioni che circolarono a lungo al termine della scorsa stagione, sarebbe stata sul punto di lasciare. E invece niente: confermatissima, anche per volontà di Milly Carlucci, che non vuole privarsene.

E ora, la Lucarelli, spiega le ragioni per le quali ha scelto di non lasciare il format della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Lo fa su Instagram, in una chiaccierata con i fan. Uno di loro, appunto, le chiedeva che ci facesse ancora a Ballando. Lei ha risposto: "Sono rimasta perché ho riflettuto su quello che potevo fare meglio io, non su quello che hanno sbagliato gli altri". Messaggio sibillino: insomma chi ha orecchie per intendere, intenda.

Successivamente, un secondo fan ha chiesto alla Lucarelli quale è stato l'episodio più brutto che la ha vista protagonista in tutti questi anni di militanza a Ballando. "L’episodio più brutto è quando Morgan mi ha dato della tro*** dietro le quinte parlando con Lorenzo. Quell’episodio ammetto che è stato davvero poco piacevole", non ha avuto dubbi nella risposta Selvaggia Lucarelli.