Ballando, altra rissa Selvaggia-Mammucari: "Buonismo", "Ma chi temono?"

Altro sabato sera, altra puntata di Ballando con le stelle e, ovviamente, altro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Il tutto nella puntata del 2 dicembre dello show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci.

Mammucari si esibisce insieme alla sua insegnante di danza, Anastasia Kuzmina, in un tango molto sensuale e che ha conquistato un po' tutti. Tranne, ovviamente, Selvaggia: "C'è un clima eccessivamente buonista, sono così buoni perché ti temono", ha affermato riferendosi ai commenti degli altri giudici sulla prova.

Ovviamente Mammucari non gradisce e ribatte: "Mi temono? Ma a chi temono? In sette puntate solo adesso mi sono arrivati i complimenti". Selvaggia, considerati i precedenti, ha scelto di non replicare, evitando così di far degenerare la situazione. Ma il conduttore, nervoso, se l'è presa anche con Guillermo Mariotto, il quale aveva sostenuto che durante il ballo Mammucari avesse l'espressione da cane bastonato. "Che cane bastonato io questa sera bastono a te. Io continuerò così anche perché questa settimana ho lavorato più del solito", ha tagliato corto Mammucari, al solito scatenato.