Reazione a Catena non va in onda, scatta la rivola: "È follia"

04 dicembre 2023 a

a

a

Lo Zecchino d'Oro fa imbufalire i fan di Reazione a Catena. Il quiz show di Rai Uno condotto da Marco Liorni fa impazzire i telespettatori e continua a battere ogni record di share. Da qualche settimana le Amichette regnano sovrane nel quiz e ormai sono diventate una presenza così costante nel programma al punto da rimuovere dalla memoria dei telespettatori i Dai e Dai, gli storici concorrenti che hanno accompagnato l'estate del quiz show con prestazioni senza precedenti sia nelle catene finali che ne "L'intesa vincente". Ma adesso è il turno delle Amichette che di fatto hanno abbattuto ogni statistica del programma portandosi nelle primissime posizioni nella classifica assoluta di Reazione a Catena.

Ma proprio lo Zecchino d'oro ha interrotto la striscia vincente con uno stop inaspettato per i telespettatori. Infatti per dar spazio alla rassegna canora dedicata ai bambini, Reazione a Catena non è andato in onda. Un cambio di palinsesto voluto dalla Rai che ha creato non poche reazioni sui social con i fan più accaniti del programma di Liorni che hanno dato il via a una vera e propria sommossa. "Ci mancava solo Lo zecchino d’oro", tuona un telespettatore aggiungendo l'hashtag di Reazione a Catena.

"Brutte rospe, più cu***...": Amichette linciate, a Reazione a Catena si supera ogni limite

E un altro gli fa da sponda: "Pure lo Zecchino d'oro stasera". E ancora: "Quindi oggi niente #reazioneacatena ? vabbè, a domani", scrive un altro telespettatore. C'è poi chi esagera come sempre: "Sto rivalutando la politica di Erode, che fino a qualche minuto fa reputavo un po' troppo tranchant". E c'è anche chi va oltre le righe: "Niente quiz per lo zecchino d’oro! Siamo alla follia!!". Insomma una rivolta vera e propria per una puntata saltata. Ma niente paura, Reazione a Catena torna già da questa settimana con le Amichette pronte a difendere il loro trono da campionesse.