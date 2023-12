Galletti, vergogna razzista dopo Reazione a catena: "Per farmi cascare i cog***"

05 dicembre 2023 a

Ci mancava solo la battuta in odor di razzismo tra i tanti commenti all'ultima puntata di Reazione a catena. Una puntata, quella andata in onda lunedì 4 dicembre su Rai 1, a suo modo storica: le campionesse Amichette sono uscite di scena, eliminate in un emozionante spareggio all'Intesa vincente dagli sfidanti, i Galletti.

Livio, Silvia e Simona da Rovetta, in provincia di Bergamo, hanno avuto la meglio e a Marco Liorni non è rimasto che salutare con baci e abbracci (e un bel po' di commozione) le tre signore brianzole che hanno dominato il programma con 15 vittorie di fila, prima di capitolare, forse, anche un po' per stanchezza.

Ottima la performance dei nuovi campioni, che hanno pareggiato 10 a 10 alla Intesa vincente, e dopo aver vinto lo spareggio sono andati all'Ultima catena con un montepremi di 94mila euro. Meno entusiasmante il percorso nel gioco finale: alla fine hanno sì vinto, ma il gruzzolo è stato nettamente ridimensionato fino alla cifra, modesta, di 1.469 euro. In ogni caso, debutto fortunato con la parola chiave indovinata, "Posto".

Tra i commenti piovuti su X dai telespettatori, in tempo reale, se ne segnalano alcuni decisamente beceri. La palma del peggiore va certamente a quello di un utente che, rimpiangendo evidentemente le Amichette, si abbandona a uno sfogo fuori luogo: "I Galletti con accento del Nord... per farmi cascare i cog***i ogni volta che aprano bocca. Spero che escano domani". "Preferivo le Amichette. Questi durano un giorno", aggiunge un altro. A chi fa i complimenti ai campioni bergamaschi, c'è infine chi replica: "Tanto tra due giorni odierete pure questi". Effettivamente, una storia già vista.