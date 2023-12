Galletti fanno fuori Amichette, terremoto a Reazione a Catena: "Toh, appena le eliminano..."

04 dicembre 2023 a

a

a

Una giornata storica per Reazione a Catena, il quiz in fascia pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1: nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre, termina infatti dopo 16 puntate il regno delle Amichette, le super-campionesse che sembravano imbattibili. Sono fuori, eliminate al termine di una puntata tiratissima.

E il pubblico su X si divide: in molti le attaccano, gridano alla liberazione. Dunque si scatenano le teorie del complotto. Simonetta, Milena e Alessandra, dopo l'eliminazione, infatti hanno confessato che avevano voglia di tornare della loro famiglie, frase che per alcuni equivale a una confessione: si sono fatte eliminare apposta.

Difficile sostenerlo, però. Il ko infatti è arrivato all'Intesa Vincente, il gioco che precede quello finale, dopo un duello rusticano con i nuovi campioni, i Galletti da Rovetta, comune in provincia di Bergamo. Entrambe le squadre al penultimo gioco hanno azzeccato 10 parole: pareggio e dunque spareggio, dove le Amichette sono capitolate. Finisce una pagina di storia di Reazione a Catena.

"Ma siamo alla follia!". Reazione a Catena, la rivolta: perché non è andato in onda

Ora tocca ai Galletti, Livio, Silvia e Simona, che arrivano all'Ultima catena con un montepremi potenziale di 94mila euro. La parola finale era "dato", quella da indonvinare iniziava per "po" e finiva per "o". I Galletti comprano il terzo elemento, che era "numero", e per 1.469 euro rispondono "posto". Risposta esatta e debutto con vittoria: un esordio ruggente, insomma. Eppure, c'è chi ancora grida al complotto. Subito. Sempre e comunque. "Quanti tranelli... come alle amichette. Liorni mi è calato un po di entusiasmo. Come mai?", scriveva uno. "Se ne sono andate le amichette di qualcuno lì e subito si alza il livello di difficoltà", aggiungeva un altro. Eppura la soluzione era quella corretta...