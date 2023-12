Galletti, perché sono già spacciati: Reazione a Catena, girano voci inquietanti

05 dicembre 2023 a

a

a

Esplode la Galletti-mania. Siamo a Reazione a Catena, il quiz in fascia pre-serale condotto da Marco Liorni, il format campione di ascolti che spadroneggia su Rai e che è entrato nell'ultimo mese di programmazione: dopo le vacanze di Natale, farà staffetta con l'Eredità, altro grande classico di Viale Mazzini.

Ma si diceva: i Galletti. Il terzetto ha infatti messo la parola fine al regno delle Amichette, campionesse - contestatissime - per 16 puntate consecutive, successo che le ha spedite nell'olimpo del programma. Terzo posto per numero di puntate vinte e primo per montepremi incassato nella stagione 2023: le Amichette portano a casa complessivamente oltre 123mila euro in gettoni d'oro.

Ma ora tocca ai Galletti, che le hanno battute allo spareggio dell'Intesa vincente nella puntata di lunedì 4 dicembre. Livio, Silvio e Simona, inoltre, hanno azzeccato anche la soluzione all'Ultima catena, il gioco conclusivo, incassando una prima fetta di montepremi, dopo i tagli e l'acquisto del terzo elemento poco più di mille euro.

Galletti fanno fuori Amichette, terremoto a Reazione a Catena: "Toh, appena le eliminano..."

E ovviamente i nuovi campioni sono finiti subito sotto la lente del popolo di X, sempre attentissimo a commentare, giudicare, avanzare dubbi, polemiche e complotti. L'accoglienza per i Galletti non è delle migliori: c'è chi li critica anche per l'accento marcatamente nordico, loro che arrivano dalla provincia di Bergmo. "I Galletti con accneto del Nord... per farmi cascare i cog*** ogni volta che aprono bocca. Spero escano domani!", attaccava uno. Dunque, anche chi profetizza con assoluta certezza: "Questi durano un giorno". Avrà ragione? Lo si scoprirà alla loro prima puntata di Reazione a Catena da campioni in carica...