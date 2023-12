Galletti? Sfregio ai milanesi a Reazione a Catena: "Per fortuna non c'entra niente"

07 dicembre 2023 a

Ci sono dei nuovi campioni a Reazione a Catena. O meglio, "nuovi" rispetto alla lunga parentesi occupata dalle Amichette, sconfitte dai Galletti dopo un lungo regno.

E i nuovi campioni del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 sono proprio loro, appunto, i Galletti. Nemmeno poi così nuovi: infatti nella puntata di ieri sera, mercoledì 6 dicembre, si sono confermati al vertice della trasmissione per al terza puntata consecutiva.

C'era chi profetizzava una rapida eliminazione dei Galletti, terzetto di Rovetta, provincia di Bergamo. Ma evidentemente i profeti sbagliavano e in modo grossolano: tre conferme, due delle quali con vittoria finale. L'ultima, appunto, ieri sera, dove hanno sbancato all'Ultima parola azzeccando la risposta finale e arrotondando la loro vincita totale con latri 2.844 euro (il totale ora è di 4.313 euro).

Galletti scatenati a Reazione a Catena: "Muto!", chi zittiscono in modo brutale

Come sempre, i campioni di turno dividono il pubblico che segue la trasmissione su X. C'è chi già li ama, chi invece li odia, infine chi li contesta. Ma c'è anche chi commenta il loro marcato accento bergamasco. E lo fa mettendolo in relazione a quello, milanesissimo, delle Amichette. Su X, l'utente Lilla infatti commentava: "Per fortuna che l'accento bergamasco non c'entra nulla con quello milanese!". Uno sfregio ai milanesi, insomma. Con buona pace di tutti i meneghini...