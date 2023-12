Nuove campionesse a Reazione a catena, sconcerto: "Il nome più brutto mai scelto"

09 dicembre 2023 a

Telespettatori di Reazione a catena sconvolti. In studio il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si registra la caduta dei campioni, i Galletti, capaci qualche puntata fa di estromettere le super Amichette, dominatrici per 15 serate.

A farli fuori sono Annalisa, Carlotta e Rosella da Genova. Giovani, sorridenti, preparate. Sui social, qualche critica a parte, si leggono solo commenti positivi nei loro confronti. A parte per un dettaglio non proprio secondario: il nome scelto per la loro squadra.

"Sorelle Tro", piuttosto scivoloso e che sta già attirando discutibili quanto prevedibili ironie. All'Intesa vincente le tre ragazze hanno centrato un ottimo 12, contro il quale i Galletti hanno dovuto alzare bandiera bianca. Buono l'esordio anche all'Ultima catena, lo step finale che conduce al montepremi. Le Sorelle Tro alla fine si sono portate a casa 9.875 euro, non male come battesimo del fuoco.

"Catena e ultima parola facili. Un classico quando i campioni sono nuovi", scrive a caldo uno spettatore su X, l'ex Twitter, sottolineando come a ogni cambio di campione gli autori sembrino facilitare la vittoria per dare un po' di slancio ed entusiasmo alla nuova "dinastia".

"Sono carine queste sorelle", riconosce però un altro utente. L'ultima parlola chiave, "intellettuale", è indovinata dalla quasi unanimità dei telespettatori che si misurano in tempo reale sui social, grazie i due indizi "proprietà" e "onestà". Ma alla fine, a rimanere negli occhi e nelle orecchie degli appassionati, più che le qualità delle campionesse è, appunto, qualcos'altro: "Sorelle Tro credo sia il nome più brutto mai usato da una squadra a Reazione a Catena".