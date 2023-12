Mamme nella media, clamoroso a Reazione a Catena: "Eliminate d'ufficio"

12 dicembre 2023 a

"Le nuove sono peggio di quelle che se ne sono andate". Le Mamme nella media battono le Caterine e diventano campionesse di Reazione a catena, ma l'accoglienza del pubblico che ogni sera segue su Rai 1 il quiz preserale condotto da Marco Liorni (e lo commenta velenosamente sui social) è a dir poco gelida.

"Sono convinto che tutti questi geni che parlano di 'catena elementare' almeno una la sbaglierebbero...", prova a difenderle un telespettatore, ma è un voce isolata. Anzi, isolatissima: il coro è pressoché unanime. Le neo-campionesse sono "scarse", gli autori le hanno "facilitate" come "sempre accade con chi vince all'esordio" e così via, un'onda di tweet tra l'ironico e l'indignato (sì, addirittura indignato).

"Catena decisamente abbordabile. Hanno buttato via il montepremi", nota qualcuno. "Come la prima catena dei neo-campioni é sempre facile". Un altro aficionado contesta e fa polemica con i "colleghi" su X: "Ma voi dite sbagliano la più facile? Ragazzi sono tutte facili!!!". "Ma loro devono abbassare il montepremi se no vincono troppi soldi" "E' una mia impressione oppure ogni nuovo trio che vince la puntata si ritrova una versione facilitata della catena finale?".

Tra chi parla di "barzelletta" e chi si sbilancia in profezie funeste ("Una catena così facile era un po' che non si vedeva. Ma queste domani sera vanno a casa perché sono davvero scarse" o "Queste durano quanto un gatto in tangenziale") c'è chi le schernisce a prova in corso ("Stanno dicendo solo str***te, non ci arrivano proprio nonostante è semplicissimo" e chi propone misure drastiche: "A 'Cina' dovevano essere eliminate d'ufficio". Le tre mamme proveranno a dimostrare questa sera di non essere delle "miracolate".