Marco Bellavia "bullizzato". La voce: "Addio di massa dal GfVip"

Il caso Marco Bellavia, concorrente bullizzato da alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip, sta diventando sempre più mediato. In Rete decine e decine di utenti si sono scagliati contro i vipponi. Adesso, pare che anche gli sponsor abbiano deciso di minacciare l'addio.

Tutti dalla parte di Marco Bellavia. Senza se e senza ma. Intanto, fuori dalla casa, si schiera a favore di Marco anche il marito di Carolina Marconi, finita nel ciclone per averlo definito a tavola "patetico". In Rete qualcuno parla di mancanza di tatto e sensibilità. “Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole. Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza", scrive Alessandro Trulli, il marito di Carolina Marconi.

"Sento parlare tanto di bullismo, ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco. Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite!". Nel tritacarne mediatico, però, finiscono anche Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Sara Manfuso, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi.