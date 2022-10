GfVip, "Bellavia stava bene. Poi...": il sospetto travolge Mediaset

06 ottobre 2022 a

“Questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio, parlerà ad Alfonso Signorini in puntata, ci saranno rivelazioni clamorose”. È l’anticipazione data da Federica Panicucci a Mattino5 in merito al caso esploso la scorsa settimana al Grande Fratello Vip e che ha comportato le esclusioni di Ginevra Lamborghini e di Giovanni Ciacci. In attesa di scoprire cosa avrà da dire Bellavia, il suo manager, Tony Toscano, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos.

“Prima di entrare Marco stava bene - ha assicurato - non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L'idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c'era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti. Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile. Sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all'interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più risuscito più a gestire”.

Non è però detto che l’avventura al GF Vip sia definitivamente terminata per Bellavia. A svelarlo è stato proprio il suo manager: “La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno la produzione spinge affinché rientri nel programma, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente”.