Tieni il Tempo, impensabile a Reazione a Catena: "Innamoratissimo...", come sorprendono Giangi

Ormai dal 14 dicembre, in queste battute finali di Reazione a Catena, i campioni in carica sono i Tieni il tempo. Oramai si confermano da diverse puntate nel programma di Rai 1 campione di ascolti e condotto da Marco Liorni, programma la cui ultima puntata di una fortunatissima stagione andrà in onda tra pochi giorni.

Come previsto dai palinsesti, al termine della più lunga stagione di Reazione a Catena di tutti i tempi, il format lascerà spazio a un altro grande classico, L'Eredità, la cui conduzione è stata affidata sempre a Liorni, che ha sostituito Pino Insegno, conduttore designato (mesi fa) e poi saltato. I fan di Reazione a Catena, numerosissimi e attivissimi su X, potranno godere però di una settimana di puntate speciali, in onda dal 25 dicembre dopo la breve pausa per le festività natalizie.

Ma si diceva: I Tieni il tempo. Nella puntata del 14 dicembre hanno battuto i Tre Mida all'Intesa Vincente. I Tieni il tempo sono Gianluigi, detto Giangi, Laura e Riccardo, terzetto di Bovezzo che però da due anni vive a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia. Si tratta di una famiglia: padre, madre e figlio. Sportivi, amanti della pallacanestro, il loro nome è un omaggio proprio ai cronometristi del basket (fanno tutti e tre parte dell'associazione cronometristi di Brescia).

E insomma, tra critiche, sfottò e complimenti, il popolo di X che segue Reazione a Catena ha imparato a conoscere questo terzetto. Una famiglia che appare felice, legatissima. E soprattutto, Gianluigi sembra un po' a tutti innamoratissimo della moglie. Circostanza emersa in tutta la sua tenerezza nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 18 dicembre. "Giangi è innamoratissimo di Laura", commentava un utente su X. E non era il solo...