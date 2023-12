Affari Tuoi, Amadeus brutale: "Accompagnata da Calogera", lo sfottò fa calare il gelo

20 dicembre 2023 a

Sconcerto doppio ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Martedì sera tocca al Trentino Alto Adige e la concorrente in gara viene da Laives, in provincia di Bolzano. Si chiama Carmela, nome che rimanda ad altri lidi. E il conduttore ci scherza su.

"Papà siciliano e mamma altoatesina", spiega la signora con impeccabile accento bolzanino. "Ed è accompagnata da Calogera...", azzarda Ama, che si corregge subito: "No, scherzo, è accompagnata da Martina, la sorella". Risate in studio. "Care ragazze, siete pronte per questa avventura?". Carmela sceglie alla ceca il pacco numero 17: "Speriamo che in quel 17 ci siano 300mila euro, speriamo fortemente che possa essere una bellissima partita". Non andrà così, e saranno fuochi d'artificio.

Carmela e Martina arrivano agli ultimi tre pacchi con ancora in palio 100mila euro, 15mila euro e zero euro. Il Dottore misterioso offre 17mila euro, una via di mezzo un po' scarsina, e Carmela accetta pur di non rischiare di tornare a casa a mani vuote. Non è certo la cifra che permette di svoltare l'esistenza, ma trattandosi di un gioco piuttosto è sempre meglio che niente. Qualche attrito con la sorella Martina, visto che quest'ultima invece avrebbe accettato il salto nel vuoto e sarebbe andata avanti rifiutando l'offerta pur di provare a centrare il bersaglio grosso.

Lo stesso Amadeus sembra piuttosto perplesso per la scelta conservativa della concorrente di serata, ma è su X che si scatena l'inferno. I telespettatori criticano la mancanza di coraggio di Carmela anche con battute di dubbio gusto: "17.000 ci fai un funerale doppio, li mettono da parte per quello forse". Si ride poco...