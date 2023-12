Il Trio stellato insultate a Reazione a Catena? La clamorosa reazione: tutti muti

23 dicembre 2023 a

a

a

Si chiamano Rosie, Giorgia ed Emanuela. Sono loro a comporre Il trio stellato, terzetto campione di Reazione a Catena ormai da qualche puntata. Sono loro i personaggi da battere nel programma condotto da Marco Liorni su Rai 1.

E sempre loro, il Trio stellato, si sono confermate campionesse anche nella puntata di venerdì 23 dicembre. All'Intesa vincente, il penultimo gioco di Reazione a Catena, le tre si sono sbarazzate degli sfidanti di turno, che in questa occasione erano i Baldassarre. Al termine dell'Intesa vincente, il Trio stellato si è trovato a giocare all'Ultima catena con un montepremi potenziale davvero ragguardevole, pari a 119mila euro.

"Questa parole qui non si è mai sentita": Reazione a Catena, l'inferno dopo la risposta

Dunque, l'Ultima catena era composta da queste parole: pazienza, perdere, treno, binari, scambio, figurine, album, famiglia mantenere, promesse, giovani, ragazzi, gioco. Ecco, il punto è che le tre hanno affrontato l'ultima catena con qualche difficoltà e altrettanti errori. E così ecco che il popolo che segue Reazione a Catena su X si è scatenato con i consueti commenti malevoli: "Veramente negate in questo gioco", scriveva una. "Nemmeno questa così facile riescono a risolvere!", "Sono mesi che non vedevo campionesse così imbranate!", aggiungeva un'altra, e via discorrendo.

Il punto è che il Trio stellato ha offerto la migliore risposta in assoluto alle critiche. Già nonostante gli errori e i dimezzamenti, ecco che dopo aver comprato il terzo elemento si trovavano a giocare per 3.719 euro. L'ultima composizione era la seguente: gioco, "di... e" e "fuori" il terzo elemento. La soluzione offerta è stata "discussione". Ed era quella giusta: criticoni zittiti con un guizzo sul gong!