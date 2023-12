Reazione a Catena, bufera di Natale: "Siete inappropriati, nemmeno vi sprecate"

24 dicembre 2023 a

a

a

Reazione a Catena non si ferma: il seguitissimo game show condotto da Marco Liorni è in onda anche il 23 dicembre, antivigilia di Natale, rigorosamente su Rai 1. Un'altra puntata, un altro diluvio di commenti su X per uno dei format più seguiti in Italia.

E nel regno di Liorni si confermano i campioni in carica, Il trio stellato, ormai al vertice del programma da molte puntate. Battono gli sfidanti di turno, Le giocose, all'Intesa vincente. Dunque si qualificano al gioco finale, L'intesa finale, con un montepremi potenziale da ben 128mila euro, cifra cospicua, e chi segue Reazione a catena lo sa.

Ma non è tutto: per la seconda puntata consecutiva, Il trio stellato indovina anche la parola finale. Dopo una serie di tagli e dopo aver acquistato l'ultimo elemento giocavano per 2mila euro. Il terzetto di ragazze aveva la seguente composizione: tondo, "be... o" e fine era il terzo elemento. La risposta offerta? Bersaglio, risposta corretta: 2mila euro in cascina.

Su X molti complimenti per le campionesse confermate, perché Il trio stellato sembra proprio intercettare il gradimento del pubblico. Ma come sempre, anche qualche critica, in questo caso non contro le concorrenti ma contro la produzione di Reazione a Catena. La ragione? Sono le puntate natalizie e lo studio non sembra essersene reso conto. E così ecco che un utente commentava: "Questo gioco finora estivo risulta inappropriato in questo periodo... Non si sono sprecati neppure ad addobbare lo studio". Già, c'è sempre qualcosa che non va...