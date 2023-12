Mediaset gode, "nuovo record": Una poltrona per due, un "miracolo" su Italia 1

Klaus Davi 28 dicembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Una poltrona per due)

Siamo alla ennesima messa in onda recitano i comunicati stampa, ma Una poltrona per due (film che ha esordito nelle sale nel lontanissimo 1984) continua a macinare ascolti ogni volta. Il 25 dicembre ha superato ampiamente l’asticella del 15 per cento di share toccando punte del 16. Nel 2021 aveva raggiunto il 14.7%, nel 2019 il 14.43, nel 2022 il 14.3.

Quest’anno il nuovo record. Pur non essendo un film propriamente natalizio, Mediaset ha deciso di valorizzarlo in questo periodo sfruttando quell’effetto nostalgia che avvolge la platea televisiva nei giorni di riscoperta dei valori più tradizionali. Anche sedi convenzionale la trama ha ben poco. Per i pubblicitari il successo è dovuto sicuramente alla bravura degli attori che l’hanno interpretata - in primis Eddy Murphy e Dan Aykroyd - icone dei mitici anni 80 ma anche a una storia satirica che prende di mira ironicamente il sogno americano.

NCIS e lo "scontro tra civiltà": l'inquietante profezia nella celebre serie

Rispetto al profilo classico di Italia Uno il film ha attinto pubblico dal bacino di Canale 5: la media degli over 60 è salita di ben 2 punti rispetto al trend della rete. Aumentata anche la quota degli over 40 di un punto e mezzo. Italia Uno, annotano gli analisti, non ha intaccato minimamente il proprio zoccolo duro composto per lo più da trentenni. Per una sera, ecco spiegato lo share record, Italia Uno è somigliata un po’ al profilo di Canale 5, senza danneggiare la rete leader del Biscione.