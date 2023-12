I gessetti, "parla per te": sconcerto a Reazione a Catena, ecco come vincono

29 dicembre 2023 a

a

a

Accade qualcosa di davvero incredibile a Reazione a Catena, il seguitissimo quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. Siamo alla puntata del Torneo dei campioni, dopo che in quella precedente si erano imposti, quasi senza storia, i Dai e dai, uno dei terzetti più amati e forti di sempre. La puntata è quella di giovedì 28 dicembre ed è animata da Le Amichette, che hanno vinto per 15 puntate consecutive in questa stagione, e i Gessetti, trio toscano composto da Edoardo, Lorenzo e Riccardo che tra fine giugno e inizio luglio hanno vinto la bellezza di 94.313 euro in gettoni d'oro.

Una bella sfida, quella tra le due squadre, dove però alla fine si sono imposti i Gessetti. All'Intesa vincente, la semifinale di Reazione a Catena, le Amichette partivano da una posizione vantaggiosa, con 65 secondi a disposizione, durante i quali hanno azzeccato 11 parole. Ma I gessetti sono stati protagonisti di un clamoroso exploit: con meno secondi a disposizione hanno infilato una straordinaria sequenza di parole esatte: saranno loro a misurarsi nella semifinale.

Amiche in onda, incredibile record a Reazione a catena. Sfregio e gelo: "Campionesse del p***ro"

Si arriva poi all'Ultima catena, in cui in caso di vittoria la cifra vinta va a rimpolpare l'ipotetico montepremi finale che vincerà un solo terzetto, quello che si imporrà alla finalissima. I Gessetti arrivano all'ultimo atto con la bellezza di 132mila euro. La prima parola era "catena", quella da indovinare iniziava per "do" e terminava con la "e". Dunque, I gessetti hanno acquistato il terzo elemento, che era "trapezio". A quel punto concorrevano per soli 1.032 euro in gettoni d'oro. E sempre a quel punto ecco che si è scatenato il delirio: come soluzione offrono "dorsale". Chiamati a spiegare la decisione, ecco che Lorenzo spiega: "Noi facciamo palestra anche se non si vede". "Parla per te", ha replicato Edoardo al compagno, tra sorrisi e risate. Ecco, poi caso ha voluto che la risposta fosse quella corretta, una risposta che ha spiazzato un poco il pubblico che seguiva da casa Reazione a Catena, come sempre commentando su X tra critiche, battute e complimenti.