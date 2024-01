Nicolò, disastro a L'Eredità e rivolta: "L'ha smer***o, perché?"

09 gennaio 2024 a

Grande delusione a L'Eredità, con il concorrente Nicolò che alla Ghigliottina arriva a un passo dal vincere gli 85mila euro del montepremi e il conduttore Marco Liorni che finisce sulla graticola.

I telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 sono in rivolta per il destino amaro che ha atteso il campione, "illuso" dal padrone di casa tanto osannato fino a pochi giorni fa, quando era alla conduzione di Reazione a catena, e tanto criticato oggi, paragonato al suo illustre predecessore Flavio Insinna.

Sul conto di Liorni pesano, secondo molti telespettatori che commentano la trasmissione in tempo reale su X, l'ex Twitter, sia uno stile troppo paludato (c'è chi rimpiange la verve di Insinna, appunto, ma pure di Giancarlo Magalli) sia il "sadismo" nel far credere che la risposta di Nicolò sia quella giusta, salvo poi gelarlo e liquidarlo nel giro di pochi secondi, lasciando con un palmo di naso lui in studio e chi segue il programma da casa.

La raffica di tweet dello stesso tenore è impressionante: "Ma Liorni ha fatto pensare a tutti noi telespettatori che il concorrente de L'Eredità avesse vinto... e invece no. Ma perché?", "Liorni che in pratica illude il concorrente e poi gli sfila il tappeto sotto i piedi", "Ma Liorni perché non apre prima la busta con la parola invece di fare illudere il concorrente che quello che ha scritto è giusto?", "Ti consiglio qualche ripetizione da Flavio Insinna prima che sia troppo tardi!", "Poco simpatico il presentatore che illude comunque".

E ancora, c'è chi sentenzia lapidario: "Liorni malvagio". Altri argomentano: "Comunque è una bastardata dare come sesto indizio legno quando la parola indicata dal concorrente, che aveva conservato 85.000 euro, era testa e poi dare come soluzione smalto. Insinna non lo avrebbe mai fatto". "Inutile - suggerisce un utente rivolgendosi a Liorni - che aggiungi una parola per far credere che abbia vinto e poi lo sme***di così. Non te lo permetto". "Sono un attimo confusa, anche sembrava forzata ma da come lo pompava sembra quella e poi 'no è smalto baci'", "...Gli aveva quasi fatto credere d'aver indovinato. Boh", "Liorni è stato crudele", "Ma perché questa specie di presentatore ha dovuto illudere il concorrente dandogli una sesta parola se neanche aveva aperto la busta? Proprio incommentabile".