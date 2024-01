Affari Tuoi, disastro di Stefano Accorsi: "Il derby della Madonnina?"

Ignazio Stagno 08 gennaio 2024 a

Lotteria Italia al centro del dibattito social. E nel mirino c'è il povero Stefano Accorsi che, tra gli ospiti della serata speciale di Affari Tuoi, è tra i “concorrenti” del “quizzone” di Amadeus. Un gioco che va a determinare l’abbinamento dei superpremi ai 5 biglietti di prima categoria. Insieme ad Accorsi a partecipare al game show anche Iva Zanicchi, Maria Chiara Giannetta, Lillo e Francesco Paolo Antoni.



Le regole sono chiare fin dall’inizio: chi risponde per primo in modo esatto a tre domande sul nostro Paese (città, arte, tradizioni e anche cucina) ottiene il pacco con il biglietto da 5 milioni di euro. A seguire, per eliminazione, gli altri concorrenti vip si spartiscono gli altri quattro pacchi e dunque i premi degli altri biglietti. Ma Accorsi ne sbaglia una dietro l’altra e una risposta su tutte ha fatto infuriare i social. La domanda di Amadeus è piuttosto semplice: «Qual è la regione del derby della Madonnina?». Risposta di Accorsi: «Il Piemonte». E così errore su errore, il pacco col biglietto da 5 milioni se lo prende Iva Zanicchi.

Ad Accorsi va quello col tagliando da un milione. Appena termina l’estrazione scoppia il putiferio. «Il signore che ha vinto un milione sarà sicuramente contento, ma ne poteva vincere due se quel fulminato di Accorsi non avesse detto Piemonte...modalità di assegnazione ridicola», scrive un utente. Un altro, ironicamente, tuona: «Per colpa di Accorsi ho vinto solo 1 milione di euro anziché 5».



RABBIA SUL WEB

Finito qui? No. La rivolta su X è senza freni. E c’è chi contesta la modalità del sorteggio: «Il metodo in cui assegnano i premi è divertente ma secondo me non corretto in quanto i nostri biglietti sono in mano alle risposte dei vari Accorsi, Lillo etc...», scrive un altro telespettatore. E c’è anche chi esagera: «Se poi il possessore del biglietto nel pacco di Accorsi lo sputa in faccia non fa bene?». Poi qualcuno attacca anche gli altri attori, risparmiando solo Giannetta: «Pagateli di più i personaggi dello spettacolo per la Lotteria Italia, altrimenti poi si comportano come Accorsi e la Porcaroli. Svogliati, disattenti... che grande mancanza di rispetto». Insomma qualche telespettatore avrebbe preferito un sistema più tradizionale per abbinare il premio al singolo tagliando. Ma di certo, seppur con qualche scivolone, il quiz di Affari Tuoi ha ravvivato il cerimoniale delle estrazioni. Accorsi, infine, è finito anche nel flusso impazzito dei meme social per una strana somiglianza con Silvio Berlusconi: «Sta girando un film sul Cav?». E questa volta la risposta giusta può averla solo l’attore...