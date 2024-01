Roberta ad Affari tuoi, cala il gelo. "Lo dici solo ora?", "tradita" dal fidanzato

11 gennaio 2024 a

Dopo 35 puntate da pacchista, finalmente tocca a Roberta da Barletta diventare concorrente di Affari tuoi, il seguitissimo quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Dopo averla vista in onda per oltre un mese, c'era chi tra i telespettatori da casa minacciava con commenti su X (l'ex Twitter) di questo tipo: "Se stasera non tocca a lei mi inc***o". E invece, eccola dietro il banco a tentare la fortuna.

Insieme a lei c'è Marco, il fidanzato, pure lui proveniente da Barletta, con cui ha una relazione da 8 anni. Come in ogni coppia, però, ci sono segreti che vengono svelati a sorpresa, talvolta in ritardo e spesso nel momento meno opportuno. Per esempio, davanti alle telecamere e a 4 milioni di sconosciuti.

Amadeus: "Stasera mi inc***". Affari Tuoi, è delirio per Roberta da Barletta

Siamo nel momento clou della gara, tra pacchi aperti, scambiati alla cieca e decine di migliaia di euro ancora in ballo. Da una parte ci sono 50 euro, dall'altra 200mila, in mezzo la proposta del Dottore di accettare 36mila euro: tutta la differenza di questo mondo. La bella Roberta è macerata dal dubbio, ma Marco se ne esce con una rivelazione che lascia sconcertato Amadeus. "Io ho fatto un sogno - spiega il ragazzo -, non ho voluto influenzarti".

"Tu hai fatto un sogno?", chiede Amadeus, mentre la fidanzata sbigottisce: "E lo dice solo ora?". "Eh, non volevo influenzarti. Pacco numero 1: 200mila euro". Cala il gelo in studio. Roberta lo guarda con occhi di ghiaccio. "Ma tu questo sogno dovevi dirlo - lo rimbrotta Amadeus nel boato generale -. Lei aveva sognato la regione fortunata...". "Io il contrario", ammette il fidanzato mentre Roberto sembra sul punto di piangere.

"Perfetto? Si vede che...": Roberta da Barletta ad Affari Tuoi, nel mirino lo stipendio di Amadeus

"Quando lei ha tolto l'adesivo (al pacco, ndr) e vede l'1, non dico subito ma qualcosa nell'orecchio dovevi dirle", prosegue ancora un esterrefatto Amadeus. E intanto la regia continua a inquadrare la concorrente e il suo sguardo killer.