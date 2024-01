Affari tuoi, il Dottore sbaglia l'offerta: errore mai visto

13 gennaio 2024 a

Ad Affari tuoi venerdì sera è andata in scena forse la partita più emozionante degli ultimi anni. La pacchista scelta come concorrente è Claudia da Celano, in rappresentanza dell'Abruzzo. Insieme a lei c'è papa Nazzareno, una forza della natura con cui si diverte a girare l'Italia pubblicando i loro reportage sui social.

La loro corsa è entusiasmante, mamma e papà arrivano agli ultimi due pacchi con da un lato 50mila euro e dall'altro la bellezza di 200mila. In mano hanno il pacco numero 3 e il Dottore tentatore prova a convincerli a desistere offrendo loro 92mila euro. Roba pesante, insomma.

Prima, però, quando c'erano ancora tre pacchi in gioco, sempre il Dottore aveva fatto una offerta più bassa, di 50mila euro. Decisione strategica che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori che commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. "Me lo spiegate il senso dell'offerta di 50.000 a 3 pacchi dalla fine quando nel pacco avevano la stessa identica cifra? Il Dottore ha sbagliato", nota un utente.

Claudia e Nazzareno, giustamente, vanno avanti e quando il gioco si fa durissimo, osano. "Abbiamo partecipato e abbiamo vinto. Puntiamo in alto! Dottore, tra 50mila e 92mila euro ci farei qualcosina in più - ammette la concorrente -. Ma quando mi ricapita di avere una vincita di 50mila euro sicura e di provare ad azzardare 200mila? Ma quando mi ricapita?". Amadeus se la ride, apprezzando il coraggio di Claudia e l'entusiasmo di papà Nazzareno. "Grazie per averci fatto partecipare, grazie per averci scelto. Quando torneremo al paese racconteremo tutto, facciamo i post come quando viaggiamo. Rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti". "Incredibile! Rifiutano 92mila euro e vanno avanti, sempre dritto!", esulta il conduttore. Peccato per il finale un po' amaro, perché nel pacco numero 3 ci sono "solo" 50mila euro. Claudia, tesissima, al momento di scavicchiare e rivelare la cifra vinta è visibilmente delusa, mentre il papà è comunque soddisfatto. In ogni caso, un'avventura bellissima.