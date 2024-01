Affari tuoi, Claudia e il papà vestiti così: gelo in studio

13 gennaio 2024 a

a

a

"A mo' di Davy Crockett". Amadeus introduce un po' basito la concorrente di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1. Claudia, da Celano, in rappresentanza della Regione Abruzzo, è appena stata promossa da pacchista ad aspirante vincitrice e si presenta in studio con un suggestivo gilet con le frange.

Insieme a lei, ad accompagnarla in questa avventura, c'è papà Nazzareno. Pure lui esibisce un gilet con le frange in salsa western, abbinamento perfetto con quello della figlia, condito da una lunga coda che tiene uniti i folti capelli grigi. Look decisamente frizzante, in linea peraltro con la vita che conducono papà e figlia lontano dalle telecamere, ma molto esposta. I due infatti sono delle piccole star sui social, con i loro reportage di viaggio.

Affari Tuoi, "mi sto sentendo male": 200mila euro? Finale sconvolgente | Guarda

Un senso dell'avventura che li accompagna anche ad Affari tuoi, dove sono protagonisti di una delle partite più emozionanti delle ultime stagioni. Claudia arriva a due pacchi dalla fine con ancora in ballo 50mila e 200mila euro, e in mano oltre al pacco 3 un'offerta monstre da parte del Dottore, 92mila euro. "Mai avuti tanti soldi in mano, tremo, mi sento male...", ammette lei sbiancando dopo che Amadeus ha vergato l'assegno consegnandoglielo.

Affari tuoi, il Dottore sbaglia l'offerta: errore mai visto

Eppure, la concorrente decide di rifiutarlo come aveva fatto poco prima, con tre pacchi da aprire, quando il Dottore si era "limitato" a proporle 50mila euro. "Abbiamo partecipato e abbiamo vinto - la sua riflessione -. Puntiamo in alto! Dottore, tra 50mila e 92mila euro ci farei qualcosina in più. Ma quando mi ricapita di avere una vincita di 50mila euro sicura e di provare ad azzardare 200mila? Ma quando mi ricapita? Rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti". Giubilo di Amadeus e del pubblico in studio, gelati poi quando Claudia apre il suo pacco e si ritrova con il montepremi (relativamente) più basso, di 50mila euro. Lei è delusa, il papà molto di meno. E tutti, in studio e a casa, applaudono al coraggio della signora.