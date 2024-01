Affari Tuoi, dramma e Crollo emotivo per Claudia: come si è bruciata 92mila euro

13 gennaio 2024 a

a

a

Come bruciare 42mila euro in pochi secondi e vivere felici. O, almeno, provarci. La lezione è tenuta dalla signora Claudia da Celano, in Abruzzo, concorrente di Affari tuoi e protagonista di quella che molti telespettatori, nei loro quotidiani commenti serali su X, l'ex Twitter, hanno già incoronato come la puntata più emozionante e incredibile degli ultimi anni.

Il quiz dell'acces prime time di Rai 1 condotto da Amadeus in questo primissimo scorcio di 2024 ha già riservato per la verità molti colpi di scena, a cominciare dai concorrenti. Ha fatto discutere la bella Roberta da Barletta, protagonista di un vivace scontro con il fidanzato Marco colpevole di averle rivelato di aver fatto un sogno sul pacco vincente solo a offerta del Dottore già accettata. Per fortuna del ragazzo, il sogno si era rivelato sbagliato ma il video con lo sguardo di ghiaccio con cui la bionda pugliese l'aveva fulminato in silenzio è diventato virale. La sera dopo è toccato al buon Leonidas da Molfetta, anche lui pugliese, e alla sua vivace (e un po' ingombrante) mamma. Prima partecipazione da pacchista, subito debutto da concorrente con sorteggio fortunatissima e subito vittoria. Qualcuno, sempre sui social, ha riassunto la sua partecipazione con l'ironico slogan "entro spacco esco ciao".

Affari tuoi, il Dottore sbaglia l'offerta: errore mai visto

Venerdì sera, come detto, è toccato invece a Claudia e al suo papà Nazzareno. Avventurosi nella vita (dove raccontano i loro tanti viaggi sui social) e coraggiosi in studio. Arrivati a due pacchi dalla fine, con da un lato 50mila euro e dall'altro la bellezza di 200mila euro, la signora ha deciso di rifiutare l'offerta del Dottore tentatore, 92mila euro. Quando Amadeus le porge l'assegno, lei lo prende in mano tremante: "Oddio, mi sento male, non ho mai avuto così tanti soldi", sospira prima di prendere una decisione clamorosa.

Claudia accetta? "Cag***e", sconcerto totale ad Affari tuoi

"Tra 50mila e 92mila euro ci farei qualcosina in più - ammette -. Ma quando mi ricapita di avere una vincita di 50mila euro sicura e di provare ad azzardare 200mila? Rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti". Il conduttore esulta, e così fa il pubblico in sala, mentre su X i telespettatori applaudono per la concorrente cuor di leone.

"Grazie per...": Claudia, la frase scatena il sospetto: ad Affari tuoi tutto già deciso?

Si arriva al momento di "scavicchiare" il pacco numero 3. "Comunque vada festeggeremo - commenta Amadeus - non so quanti avrebbero rinunciato a 92mila euro. Ma Nazzareno ha detto: 'Andiamo avanti, a me bastano 50mila euro'". Claudia ha gli occhi lucidi, è senza fiato: apre il pacco e dentro ci sono "solo" 50mila euro. Il suo sorriso è tirato, decisamente amaro, ma dopo il boato di delusione dei presenti si alza un lunghissimo, meritato applauso. Basterà a rincuorarla?