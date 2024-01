L'Eredità, "qualcosa di orrendo": Maurizio scatena il delirio alla Ghigliottina

29 gennaio 2024 a

Un vorticoso avvicendamento di campioni a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei legami tra le stesse parole. Oggi, lunedì 29 gennaio, ecco che si impone il baffuto Maurizio: è lui ad accedere al gioco finale della Ghigliottina, detronizzando Daniele, ex campione in carica.

Alla Ghigliottina, Maurizio ci arriva con un montepremi potenziale da 180mila euro, che però taglio dopo taglio si è abbassato a 22.500 euro. Insomma, Maurizio aveva le idee confuse e si vedeva. Molti errori, molti tagli. E la soluzione, infatti, non è stata quella corretta: secondo Maurizio era "soluzione", coincidenza curiosa, mentre la parola da indovinare era "calcio". Ci ritenterà.

Ma nel frattempo, su X, dove il popolo dei social commenta in tempo reale, tra polemiche e battute, nel mirino ci erano finiti proprio gli eccentrici baffi di Maurizio, che molti non hanno mostrato di apprezzare. Silvy apriva il fuoco: "Senti Maurizio tagliati quei baffi perché non ti capisco... mi stai simpatico ma quei baffi no". "Ma ti puoi presentare in tv con quei baffi orrendi", picchiava duro Jack. Bry, invece, ironizzava: "I baffi di Maurizio stile risorgimento". Infine, la teoria complottista di Riccarda: "Ma è un minore che viene truccato per farlo partecipare! Parrucca baffi disegnati...". Delirio puro a L'Eredità per i baffoni di Maurizio.