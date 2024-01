Affari tuoi, "caz*** ride?": Erika travolta, "finita schifosamente"

29 gennaio 2024 a

"Puntata più sfortunata in assoluto" ad Affari tuoi. Lo scrivono spesso, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, quando le cose non vanno per il verso giusto. Effettivamente, però, Erika dalla Valle d'Aosta non è stato certo l'emblema della fortuna.

Tutto questo a poche ore da quella che Amadeus ha definito come un'impresa senza precedenti, con la concorrente del Veneto che dopo una partita iellata ha ribaltato tutto alla Regione Fortunata facendo centro al primo tentativo, portandosi a casa 100mila euro tondi. Ma per Erika, accompagnata in studio dalla sorella Maria Rosaria, purtroppo non è andata così.

"Quante puntate hai fatto da pacchista?", le chiede Amadeus presentandola al pubblico. "Provo a lanciare: 60?". "Furba... - commenta Amadeus - perché sa che il Dottore ogni tanto offre 1.000 euro a puntata". "Ventinove, più questa trenta", ammette la concorrente. "Il Dottore sempre due sorelle", scherza ancora il conduttore. "E fa bene...", conferma Maria Rosaria. Pacco dopo pacco, però, le due sorelle non trovano riscontro al loro ottimismo e dopo aver rifiutato anche 15mila euro, Erika si ritrova alla fine con ancora in ballo 0, 5, 50 e 15mila euro. Tanto vale, a quel punto, tentare anche lei con la Regione fortunata che vale 100mila euro se si indovina al primo colpo e 50mila con il secondo.

Il verdetto, però, è amaro. Tra Sicilia e Sardegna la concorrente sceglie Sardegna ma la risposta corretta è Sicilia. La signora mastica amaro e commenta "Va bene", visibilmente delusa, scatenando le ironie del pubblico a casa. "'C’eravamo andati vicino' e ride", "E la sorella ride SIPARIO". "Ma la sorella caz***o ride?". Proprio Maria Rosaria finisce nel mirino: "Partita giocata a cavolo e finita schifosamente", "La sorella è riuscita a farla andare a casa senza soldi", "La sorella che ride? Ma c c**zz rir sta rmbambit",

Qualcuno riconosce la sfortuna della concorrente ("Pensa farti tutte ste puntate per tornare a casa con niente e con addirittura 0 nel pacco"), altri ne contestano le strategie: "Palese la Sicilia altrimenti avrebbe lasciato la Calabria per farle cag***e sotto", "È la Sicilia palese, se no lasciava Calabria", "La sofisticatezza ingegneristica del gioco della regione fortunata che tiene mezza Italia col fiato sospeso", "Poco tempo fa hanno già vinto alla regione fortunata con la Calabria quindi penso più Sicilia".