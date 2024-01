L'eredità, Giuseppe truffato? "Cascata di prosciutto", qui salta tutto

31 gennaio 2024 a

Un turbinio di campioni a L'Eredità, un rapidissimo susseguirsi di nuovi protagonisti al gioco di Marco Liorni in onda ogni sera su Rai 1, il game-show delle parole e della Ghigliottina, l'atto finale in cui ci si gioca il "malloppo".

Nella puntata di ieri, martedì 30 gennaio, ecco imporsi come nuovo campione Giuseppe. Sembrano già lontanissimi i giorni del dominio incontrastato di Daniele, campionissimo incontrastato di questa edizione, che poi si è ritirato per tornare ai suoi impegni da medico. Ma tant'è, largo a Giuseppe che ha vinto gioco dopo gioco, compresi i Cento Secondi.

Alla Ghigliottina si è qualificato con un montepremi da vertigini: pari a 180mila euro. Insomma, moltissima emozione per Maurizio. Ma taglio dopo taglio ecco che si è trovato a giocare, in definitiva, per la comunque ragguardevole cifra di 22.500 euro. Le parole indizio erano: salto, prosciutto, ghiaccio, orecchini, artificiale. Giuseppe, nel panico, ha riflettuto a lungo sulla soluzione. Alla fine, ecco che propone un misterioso "lago", che potrebbe avere un legame giusto con ghiaccio artificiale.

Ovviamente la risposta era sbagliata, la soluzione era "cascata". Soluzione francamente altrettanto immaginifica: il legame tra prosciutto e cascata, francamente, si fatica a trovare, nonostante le spiegazioni di Liorni (uso e costume dei matrimoni negli anni '80). Ovviamente, la circostanza ha scatenato i social, X in particolare, dove si raccolgono i seguaci del format. "Mi sono persa la spiegazione della cascata di prosciutto, come gli è venuta in mente?", si chiedeva Kot. "Ma veramente?", "CASCATA DI PROSCIUTTO???", scriveva qualcuno tutto in maiuscolo. Insomma, a L'Eredità regnava lo sconcerto.