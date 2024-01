L'eredità, "hanno cambiato gli autori?": Giuseppe, cosa non torna

31 gennaio 2024 a

"Il percorso della Ghigliottina è stato... travagliato". Marco Liorni non ci gira intorno: Giuseppe, il campione de L'Eredità, quiz del preserale di Rai 1, ha sbagliato tutto lo sbagliabile arrivando alla parola finale con la "miseria" di 5.625 euro in gioco.

Cinque parole indizio ("Detergente", "Mercato", "Firma", "Sete", "Super") e altrettanti errori. E a conferma delle idee, poche e confuse, Giuseppe non azzecca nemmeno la soluzione. La spara con "Sangue", che non convince né lui né il conduttore, ma la parola giusta (indovinata dalla stragrande maggioranza dei telespettatori su X, l'ex Twitter) è "Potere".

"Pe' me è cambiato l'autore del gioco... Nun ce se capisce un caz***o ultimamente", è la sentenza di un telespettatore in tempo reale. "Da ghigliottinista storico direi che veramente sono troppo difficili quest'anno, non so forse ci manca Beatrice Luzzi", ironizza unaltro. "Cioè noi seguiamo questa trasmissione per un’ora solo per vedere uno che dimezza tutto!!!", si lamenta un utente, mentre un altro dà un consiglio al campione: "Giuse', tu pensaci bene e poi scegli l'altra".

Qualcuno torna al gioco dei 100 Secondi: "Cesario - l'altro campione di queste sere - non risponde nemmeno sotto tortura", "E Cesarino pure stasera giocherà domani", "Liorni rammaricato per non essersi portato Cesario".

Altri lodano Giuseppe ("Se riesce a prendere la mano difficilmente molla. È preparato ma anche intelligente quando non la sa"), ma come sempre c'è chi sospetta la cospirazione: "Ma perché sono gli autori a decidere chi far andare avanti nel gioco delle parole?", "La prova più iniqua di sempre", "Ok, abbiamo capito che gli autori dell'Eredità non vogliono far fuori tal Cesario", "Dovrebbero fare le stesse parole a entrambi, prima fa i 60 secondi uno mentre l’altro non vede e non sente (gli mettono le cuffie, bho), poi il secondo fa il suo turno, sarebbe più equo".