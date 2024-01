Affari tuoi, "Dottore a carte scoperte": Loredana e Francesco, tutto deciso prima?

31 gennaio 2024 a

Tutti in piedi (nel salotto di casa) per Loredana e Francesco, i due concorrenti di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, tornati a casa con 20mila euro.

La loro storia, costellata di drammi familiari e momenti commoventi, unita alla simpatia di entrambi, ha scatenato il tifo dei telespettatori che seguono e commentano lo show in tempo reale su X, dove allo scavicchiamento dell'ultimo pacco sono partiti metaforici fuochi d'artificio.

"Mai vista una partita del Dottore più a carte scoperte di questa. Meno male che all'ultimo se ne sono resi conto e si sono presi questi 20.000 euro...", nota un appassionato. "Loredana e Francesco mi siete entrati nel cuore", "Partita assurda, sono contentissima abbiano vinto", "Bravo dottore. Stasera ti abbiamo voluto bene", "Più di così il Dottore non poteva fare...".

Fino a pochi minuti prima, volavano addirittura minacce. "Il Dottore deve aiutarli", "Dottoreee la vengo a prendere a bastonateee". Non è servito. E intanto ogni commento è accompagnato da sincera emozione: "Lui molto emotivo, lei brava a nascondere le emozioni", "Più li guardo più mi sembrano più belli", "Questa storia del concorrente della Sicilia mi fa commuovere ma soprattutto vorrei tanto abbracciarli", "Sto piangendo devono vincere tanto", "Lei non vuole piangere e non vuole raccontare storie tristi. La adoro per questo", "Vi prego fategli vincere i peggio soldi", "Ma il figlio che chiamava papà il fratello del padre perché non il papà lo vedeva poco a causa del lavoro?", "Più che Affari tuoi chiamerei la trasmissione 'Disgrazie tue'...", "Oddio mi viene da piangeree". Qualcuno però va al sodo e sdrammatizza: "Se ho fatto bene i calcoli, questo king l'ha messa incinta a 19 anni. Non ha perso tempo".