Affari Tuoi, "elemosina" a Katia: vince 5 euro? Ecco quanto le danno in più: assurdo

31 gennaio 2024 a

a

a

Una vittoria di soli 5 euro. È quanto accaduto nella puntata di martedì 30 gennaio di Affari Tuoi. Qui, su Rai 1, il concorrente e la moglie hanno vinto 5 euro. Una cifra che si riduce se si considera che il pagamento è in gettoni d'oro. Da qui la curiosità dei telespettatori. Com'è possibile - si sono chiesti molti - che un partecipante alla trasmissione di Amadeus possa davvero ricevere pochi euro?

Presto detto: il regolamento non prevede solo 5 euro come vincita. "Per vincite da 1 ai 50 euro, al Pacchista verrà comunque corrisposto un premio di 50 euro in gettoni d’oro (se il Pacchista vince 0 euro, non verrà corrisposto alcun premio)", si legge. Tradotto: non 5 ma 50 euro. Comunque una magra consolazione. Almeno per Gianmarco e Katia dal Piemonte che hanno giocato ieri, perdendo dopo aver rifiutato ben 33mila euro.

Affari Tuoi, "momento del riscatto": Amadeus sconvolto, cos'è successo

E il loro non è il primo caso. Era già successo con Michela da Grottole. La donna aveva resistito alle precedenti due offerte di "cambio" del proprio pacco che gli erano state proposte, ma quando si è trovata con gli ultimi due, e tra i due estremi di 5 euro e 30 mila euro, ha ceduto alla tentazione, scambiandolo con il n.13 ritenendolo più "fortunato" del suo. Ma si sbagliava. In ogni caso, bisogna precisare, con il pagamento in gettoni d'oro il valore del montepremi varia.