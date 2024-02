L'Eredità, "Linea Bianca? Siete senza vergogna": la domanda di Liorni apre il caso

02 febbraio 2024 a

Maggiore è il pubblico, maggiori sono le polemiche: è la televisione, bellezza. E poiché il pubblico de L'Eredità è corposissimo, parimenti sono corpose le polemiche contro gli autori del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, quegli autori che spesso e volentieri finiscono nel mirino delle persone che si radunano su X per commentare in tempo reale la puntata.

Riavvolgiamo il nastro fino alla serata di ieri, lunedì 1 febbraio. E parliamo di un curioso episodio che ha scatenato un filotto di sospetti e reazioni sui social. Infatti, al gioco delle parole misteriose e dei loro legami, ad un certo punto viene chiesto al concorrente di turno: "Quali contesti naturali sono al centro di molti servizi filmati del programma Linea Bianca?".

Il programma in questione è ovviamente quello in onda su Rai 1, il sabato, un format tutto incentrato sul meraviglioso mondo della montagna. E così, ecco che tra le risposte possibili a L'Eredità figuravano le seguenti: foreste pluviani, crateri lunari, montagne innevate e fondali marini. Già, scontatissima la risposta e il riferimento al programma condotto, ad oggi, da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

Come detto, la domanda non è piaciuta ad alcuni degli utenti su X, i quali hanno preso la mira ed aperto il fuoco per il fatto, francamente del tutto legittimo, che la Rai stesse facendo autopromozione: "Domanda incommentabile", "Siete senza vergogna", rincarava addirittura la dose qualcun altro. Eppure, già in passato - come ricorda ilmessaggero.it - Fabrizio Frizzi nel corso di un altro programma promosse proprio Linea Bianca, insomma non è la prima volta: "Esiste un programma di Rai 1 del sabato del periodo invernale che si chiama proprio Linea Bianca, tra l'altro condotto da due amici, Massimiliano Ossini e Alessandra Del Castello", concluse il compianto Fabrizio Frizzi.