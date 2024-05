Gerry Scotti stronca i quiz di oggi: "Siamo più ignoranti"

01 maggio 2024 a

Gerry Scotti condurrà La Ruota della Fortuna, storico programma di Mike Bongiorno, su Canale 5, da lunedì 6 maggio. E in una lunga intervista a Il Corriere della Sera il conduttore spiega di essere cresciuto "con Rischiatutto e Telemike. Il campione una volta diventava personaggio, si preparava su una materia e sapeva tutto. Oggi tutti i giochi sono la negazione di quel tipo di format, noi possiamo fare domande che spaziano dal calcio all’astronomia, dalla fisica all’attualità, quella era una preparazione diversa. Oggi il pubblico rifiuterebbe quel tipo di competenza così specifica".

Insomma, siamo più ignoranti di una volta. "Mediamente sì. Il quiz che ha abbattuto il muro di Berlino rispetto al passato è stato Chi vuol essere milionario?: la risposta multipla è diventata il nuovo modo di fare il game in tv e guarda caso anche gli esami ministeriali e i concorsi pubblici sono diventati così. È la società attorno che, come aveva previsto Arbore, è diventata tutta un quiz".

Su Amadeus che ha lasciato la Rai Gerry Scotti sostiene che "va a stare bene", "forse aveva voglia di togliersi qualche sfizio, anche dal punto di vista economico: non andiamo nella gabbia del leone solo per ricevere applausi. Amadeus approda in un mondo nuovo con responsabilità e impegni, con la possibilità di sviluppare progetti inediti. Da anni auspico grandi cambiamenti nello scacchiere televisivo, se no è una noia".

Lui però resta a Mediaset: "Pier Silvio Berlusconi mi ha manifestato il suo affetto e vuole che io tagli come minimo il traguardo dei miei 70 anni a Mediaset". Quindi, "ancora per un paio".