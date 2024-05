Affari tuoi, Martina e Alessadra sconvolgono: "Rinuncio alla mia parte della vincita"

07 maggio 2024 a

"La puntata più divertente di sempre". Ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, le sorelle Martina (ex pacchista) e Alessandra da Orsenigo in provincia di Como, in Lombardia, conquistano tutti con la loro simpatia travolgente, una certa apprezzatissima avvenenza e soprattutto il coraggio e la fortuna che le ha portate a vincere, alla fine, 30mila euro. E a lasciare tutti sorpresi, compreso il padrone di casa, la scelta di una delle due sorelle di non prendersi la sua "quota" di montepremi lasciandola al fratello, rimasto a casa.

Amadeus, ammaliato dalla spigliatezza telegenica della bionda e della mora, a un certo punto si "sdraia" e lascia loro la parola, da conduttrici-ombra. "Fate finta che io non ci sia proprio. Io vi guardo... Vorrei andare di corsa a casa e guardare questa puntata". Martina e Alessandra non fanno una piega e cominciano a ragionare tra loro ad alta voce: "Quello non possiamo, quello non possiamo... Cosa apriamo? Il 15 Umbria?". "Beh, beh, 15 Umbria". La palla allora passa alla ex collega pacchista, che urla: "Forza ragazze!". E loro di rimando. "Vai Cri".

Altro momento esilarante, e rilanciato dai telespettatori che commentano sui social in tempo reale: "Mi sono divertita un sacco. Magari sarebbe stato bello divertirsi...". "Eh beh, con 30 mila qualche sfizio, ci sta, sempre diviso 3", scrive su X un utente. "Colleghiamoci con Davide che si pappa 15mila euro senza neanche guardare la puntata", ironizza un altro a proposito del fratello. "Top la sorella che rinuncia alla sua parte!", "Ma sono io che sto invecchiando? Mi commuovo praticamente ogni sera".

Molti festeggiano ("Troppo contenta per le due sister", "Tre cambi ma sono riuscite a prendere i 30.000 alla fine"), altri sono più velenosi: "No raga ma la sorella grande quella mora è un palo in c***o, ma stai zitta, ma cosa vuoi non stai giocando tu! No mi sta sui cog***i in una maniera allucinante, io il pacco glielo avrei spaccato in testa, altro che cambiarlo", "Le sorelle piacevano al Dottore, le ha volute aiutare per tre volte", "Comunque mistero su come mai siano single", Cosa festeggi moretta che non hai vinto niente tu!".