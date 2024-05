Affari Tuoi, Martina e Alessandra ci provano con Ligabue: clamoroso da Amadeus, che follia...

06 maggio 2024 a

Un delirio con ben pochi precedenti ad Affari Tuoi, il programma dei pacchi e della fortuna, il format che sbanca ogni sera in termini di share condotto da Amadeus su Rai 1. Il delirio, nella puntata di lunedì 6 maggio, lo scatenano le concorrenti.

Dopo 18 puntate di attesa, infatti, la pacchista sorteggiata per partecipare al gioco è Martina da Orsenigo, provincia di Como, in rappresentanza della Lombardia. Insieme a lei ecco la sorella, Alessandra. Il punto è che sono bellissime: Martina bionda e Alessandra mora, due opposti che hanno ammaliato sin da subito il pubblico.

Ma non solo. Le due sono anche molto spigliate, a tratti svampite, fanno ridere e conquistano, in alcuni frangenti sembrano quasi "folli", almeno per quel che riguarda l'approccio al gioco. In ogni caso, gli utenti che su X seguono e commentano la trasmissione erano letteralmente impazziti. I commenti, spesso, risultavano irriferibili. "Fi*** spaziali, meritano di vincere", giusto per citarne uno.

Ma arriviamo alla sostanza, al termine della partita: Martina e Alessandra si trovano con due pacchi, quello blu da 500 euro e un rosso da 30mila euro. E le sorelle accettano l'ultima offerta del Dottore, un cambio pacco. Per inciso, le due hanno accettato tre cambi su altrettante proposte, circostanza molto inconsueta per Affari Tuoi. Ma a stupire ancora di più è la ragione per la quale Martina ha scelto di cambiare il pacco, prendendo il 13: "È la data di nascita del Liga", ovvero di Luciano Ligabue.

La motivazione ha ovviamente scatenato gli utenti su X. "Ligabue accende la televisione ora e si rende conto che due sconosciute si giocano 30k sulla sua data di nascita", commentava Gaia. "Nooo, ma perché avete cambiato", aggiungeva un altro utente, ma i commenti si sprecavano. E il perché hanno cambiato pacco lo spiega il risultato finale: scelta giusta, pacco rosso, Martina e Alessandra se ne vanno con un bell'assegno da 30mila euro.