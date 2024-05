Uomini e donne, Maria De Filippi caccia un cavaliere dallo studio: ecco perché

20 maggio 2024 a

Ernesto Russo, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, sarebbe stato cacciato dallo studio. Ex corteggiatore di Ida Platano, si era prima avvicinato a Barbara e poi aveva frequentato diverse donne del parterre senza mai andare oltre i primi appuntamenti. Oggi però, stando alle anticipazioni del programma (che è registrato) circolate online, sarebbe arrivata una segnalazione al dating show di Maria De Filippi. Segnalazione secondo cui Ernesto avrebbe una donna fuori ad aspettarlo. Di qui la decisione della padrona di casa di mandarlo via dallo studio.

Sempre stando alle anticipazioni della trasmissione, pare che questa settimana i telespettatori potranno assistere alla scelta di Daniele, il quale avrebbe deciso di abbandonare lo studio con Gaia lasciando molto delusa Marika.

Nei giorni scorsi, invece, la conduttrice ha perso le staffe con un altro cavaliere del Trono over, Fabio, dopo che quest'ultimo ha alzato i toni durante una discussione con la dama Alessia. Il comportamento dell'uomo ha letteralmente fatto sbottare la De Filippi, forse mai vista così arrabbiata. "Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?", ha detto Fabio ad Alessia. A quel punto è intervenuta la padrona di casa: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla".