Uomini e donne, Maria De Filippi: "Tu che ca**o vuoi?", caos in studio

"Tu che ca**o vuoi?": Maria De Filippi perde le staffe a Uomini e Donne su Canale 5. A farla spazientire un cavaliere del Trono over. Si tratta di Fabio, che avrebbe alzato i toni durante la discussione al centro dello studio con la dama Alessia. Il comportamento dell'uomo ha letteralmente fatto sbottare la conduttrice, forse mai vista così arrabbiata. La reazione della De Filippi, infatti, ha scatenato incredulità sia in studio che sui social.

Tutto è partito dalla decisione del cavaliere, che ha voluto mettere fine alla sua frequentazione con Sabrina. In difesa della dama è intervenuta l'amica Alessia, che ha criticato duramente l'atteggiamento di Fabio. Quest'ultimo, infastidito, ha quindi iniziato ad alzare la voce ripetendo: "Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?".

https://x.com/opiquellovero/status/1791456343716425887

A quel punto ha preso la parola la De Filippi: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla". Di fronte alla reazione della padrona di casa, il cavaliere ha quindi abbassato i toni e chiesto scusa. Intanto nello studio sono partiti applausi fragorosi. Grande euforia anche sui social. Alla fine, dopo la sfuriata, anche la De Filippi ha chiesto scusa per aver alzato la voce.