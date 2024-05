L'eredità, si scatena il caos dopo la puntata: "Sempre peggio", "Patata sarà lui!"

31 maggio 2024 a

a

a

Nella puntata di stasera 31 maggio de L'eredità, il quiz game condotto da Marco Liorni su Rai uno, si scatena la polemica sugli autori. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Alla Ghigliottina, la sfida finale del programma, ormai un cult per i telespettatori arriva il vincitore dei 100 secondi Sergio con 42.500 euro dopo le decurtazioni. Le cinque parole-indizio sono: "pianta", "piede", "occhi", "naso" e "spirito". Come di consueto il concorrente deve trovare la parola che le collega tutte e cinque. Ci riuscirà?

Purtroppo no. Sergio dice: "Vita". Ma la parola corretta è "patata".

La polemica però si infiamma sui social. Dove i telespettatori non sono affatto d'accordo con la scelta degli autori. Se qualcuno infatti ha indovinato la parola, molti sostengono che non sia corretta. "Ma patata con piede? Mai sentito, sempre e solo cipolla", scrive un telespettatore. Non è il solo. "Ma la patata del piede??? Ma quando mai, si chiama cipolla!!! Sempre peggio", commenta infatti un altro utente. "Con piede non c'entra niente!", aggiunge qualcun altro. E ancora: "Patata? Chi é l'autore di 'sta ghigliottina? No, patata sarà lui!". Infine si legge: "A Trieste quella del piede la chiamiamo cipolla! Infatti ero un po’ in dubbio!"; "Io l'ho azzeccata ma 'piede' mi devono dire che c'entri!".