La signora in giallo, Jessica Fletcher non demorde mai

Klaus Davi 18 giugno 2024

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Retequattro”) Per avere un po’ di giustizia dobbiamo affidarci a una insegnante di provincia che nei ritagli di tempo fa la scrittrice e l’investigatrice. Angela Lansbury alias Jessica Fletcher è protagonista di un serial che attraversa imperterrito le generazioni e continua a macinare ascolti. È accaduto anche sabato, giornata cannibalizzata letteralmente dagli Europei di calcio. Risultato? Film cult e serie consolidate sono andate al tappeto, mentre la puntata di Signora in Giallo on air su Retequattro al mattino ha rasentato il 6 per cento di share. Uno dei risultati (considerate le medie dei singoli programmi) più brillanti di tutto il day time. Un esempio? Produzioni come The Golbergs su Italia 1 non è andata oltre il punto e mezzo; un po meglio Brave and Beautiful che ha registrato un 2.7% di share. E invece la mitica detective ha toccato quasi 700 mila spettatori .

Cosa ci raccontano questi dati? Sul piano meramente televisivo la serie poggia su uno zoccolo duro di donne over 55, iper-fidelizzate ma ha buon seguito anche nella fascia 40/50. Se vogliamo azzardare un po’ di sociologia: Cabot Cove il paesino del New England teatro di omicidi manco fosse Corleone, interpreta le insicurezza di una America profonda, oggi core business del trumpismo, da sempre abbandonata se non disprezzata dalle elite. E i risultati si vedono.