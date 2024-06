Mattino 5, Tonon la prende male: "Potevate dirmelo", stoccata alla Panicucci

Claudio Brigliadori 19 giugno 2024 a

Un colpo basso. Anzi, un colpo di testa. A Mattino 5 Federica Panicucci e Roberto Poletti cucinano un bello scherzetto a Raffaello Tonon, ospite in collegamento. L’opinionista tv, vincitore della Fattoria e concorrente del Grande Fratello Vip 2, viene colto alla sprovvista quando la regia del programma di Canale 5 manda in onda la clip dell’incidente in cui ha perso il patch cutaneo in diretta.

Situazione imbarazzante, non c’è che dire, anche per chi come Tonon ha fatto di educazione e autoironia una propria cifra stilistica. Finito l’excursus sull’incidente successivo al trapianto di capelli, la faccia dell’ospite non è delle più allegre.

«Tonon dai... Un piccolo incidentino mentre eri in diretta, dai...», lo canzona simpaticamente la Panicucci. Ma Raffaello è visibilmente rabbuiato: «Io non immaginavo che stamattina dovessimo riparlare di quell’incidente», protesta. Prova a stemperare il clima Patrizia Groppelli: «È stato bellissimo dai Tonon, è stato stupendo quell’incidente. Eri tutto te stesso dai, è stato divertente». Il diretto interessato non appare convintissimo: «Non mi faccio alcun tipo di problema. Io l’ho sempre dichiarato», spiega riguardo alla calvizie.

«Non l’ha presa bene...», intuisce Poletti. E Tonon solo a questo punto esce allo scoperto: «Io non l’ho presa bene? Si poteva anche dirmelo eh...». Poi però tira un bel sospirone e chiude la querelle con sportività: «Dal momento che io ho dichiarato pubblicamente di avere un patch cutaneo questo è stato un incidente di percorso. Non avevo tempo, avevo saltato... Ma queste sono tutte giustificazioni che io non devo dare. Io - conclude - ho sempre dichiarato di avere un patch. A me non ha imbarazzato per niente, chi decide di fare questo tipo di operazione e la lascia segreta allora può essere un problema».