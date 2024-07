Reazione a catena, bufera sugli autori del quiz show: "Sempre mediocri..."

08 luglio 2024 a

La sera di lunedì 8 luglio è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Anche questa volta si è riconfermato campione il trio de I Sali Minerali, composto da Ludovica, Federica e Andrea. I tre sconfitto, anche se con molta difficoltà, i loro concorrenti. Il conduttore, forse con un eccesso di tenerezza, si è addirittura schierato con loro verso la fine del gioco. Ma, nonostante siano riusciti a portare a casa sette parole, non sono stati in grado di essere all'altezza dei loro sfidanti. I Casa Bernini, gli avversari della puntata, sono passati all'Ultima Catena con ben 10 parole indovinate. Chapeau.

Una volta arrivati all'Ultima Catena è successo di tutto. E su X i telespettatori sono letteralmente esplosi. Al momento di indovinare la parola decisiva, i Sali Minerali si sono affidati ancora una volta a Federica, che non ha avuto la minima esitazione a suggerire: "Corrente!". Peccato che la risposta esatta fosse "Confine". Questa scelta per l’indovinello finale ha suscitato lo sdegno del popolo dei social, che ha lamentato la poco originalità degli autori del quiz show. Soprattutto perché le parole possibili sono sempre troppe.

La delusione per la parola decisiva dell'Ultima Catena ha scatenato i telespettatori sui social. Un utente, per esempio, ha scritto su X: "Facciamo anche oggi la conta di quante parole alternative che abbiamo o hanno elencato ci stavano anch'esse perfettamente?! Autori sempre mediocri".