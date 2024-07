Parigi 2024, la 4x100 stile libero fa il vuoto in tv

30 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo.

CHI SALE (Olimpiadi su Rai2) D’accordo, qualcuno si aspettava qualcosa di più, come ha ammesso lo stesso Alessandro Miressi un po’ deluso dalla sua prestazione personale, ma accontentiamoci anche della bella medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 stile libero che si accompagna all’ottimo argento di Filippo Ganna nella cronometro individuale di ciclismo e all’altro bronzo di Luigi Samele nella sciabola maschile. Sul piano delle curve la gara di nuoto, in onda su Rai 2 dalle 21:23 alle 22:50, è stata vista da una media di 2.450.000 spettatori col 19.1% di share e picchi oltre il 22% verso le 22 con l’ultima frazione di Manuel Frigo che ci ha assicurato il 3° posto. Prima la scherma, dalle 21 alle 21.23, aveva tenuto 1.676.000 teste col 12.5% di share. Bene anche il ciclismo col 22.4% di share, la canoa col 15.7%, il canottaggio col 16.3%, il judo col 20.4%. Interpretazioni dei pubblicitari sull’appeal del nuoto e la sua prevalenza di audience sulle altre discipline si sprecano: sicuramente in un Paese che ha espresso campioni come Paltrinieri, la Pellegrini, la Calligaris, la disciplina riveste un ruolo più identitario. Gli osservatori non possono non notare anche che la platea femminile durante la performance dei 4 nuotatori è stata superiore di 5 punti rispetto agli altri sport. Insomma, anche atleticità e bellezza, come comprensibile, fanno la loro parte.