Reazione a catena, le Stanghette perdono il montepremi record: "Se la sono fatta scappare"

12 agosto 2024 a

Lunedì 12 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano le Stanghette, il trio composto da Giulia, Cristina e Chiara. Loro provengono da Novara e hanno scelto questo nome perché portano tutte gli occhiali. A sfidare le campionesse ci sono i Ciao Rosy, una squadra formata da Francesco, Giulia e Anna. I ragazzi, di Belluno, hanno scelto questo curioso appellativo perché Rosy è la mamma di Gioulia. Ed è stata proprio lei a spingerli a partecipare al programma.

Ma le Stanghette si riconfermano campionesse del gioco. Arrivate all'Ultima catena possono vantare un montepremi di tutto rispetto: ben 144mila euro. Tuttavia questo bottino è destinato a scendere nel corso di quest'ultima manche. Ma le Stanghette sfoggiano una prova colossale e si presentano all'Ultima parola - dopo aver comprato il Terzo elemento - con la bellezza di 72mila euro. Una cifra monstre per Reazione a catena. Le Stanghette devono trovare una parola che faccia da collegamento tra "Braccio" e "Curva". Non semplice. Giulia tenta la fortuna: "Seguire". Peccato, risposta sbagliata. La soluzione corretta era: "Settore".

Dopo una prova così bella, c'è tanta delusione tra gli spettatori a casa. Molti infatti non si capacitano di come le Sanghette si siano lasciate sfuggire un montepremi di questo tipo. Roberto, per esempio, commenta così su X: "Una volta che avevano raggiunto una somma importante se la sono fatta scappare".