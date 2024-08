14 agosto 2024 a

a

a

Tornano le Stanghette per aggiudicarsi il montepremi di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse - Giulia, Cristina e Chiara - vengono da Novara e si chiamano così perché portano tutte gli occhiali da vista. A sfidarle ci sono i Lisci di Mare, una squadra formata da Maria, Deborah e Vincenzo. Loro sono di Bari e hanno scelto questo nome perché amano i ricci di mare, ma hanno i capelli lisci.

Nonostante l'ottima prova disputata dagli sfidanti, le Stanghette si riconfermano campionesse di Reazione a catena. All'Ultima catena ci arrivano con un montepremi di tutto rispetto: ben 114mila euro. Ma questa cifra è destinata a scendere nel corso della puntata. Arrivate all'Ultima parola e dopo aver acquistato il Terzo elemento, le Stanghette possono contare solo su 28500 euro. Non proprio un bottino da buttare. Le campionesse dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Portata" e "Punta". Dopo un breve consulto, Cristina prova a indovinarla: "Rischio". Risposta sbagliata, la soluzione era "Rilievo".

Reazione a Catena, "non lo sanno spiegare?": le Stanghette scatenano la polemica | Guarda

Sui social però c'è chi sostiene che le Catene affrontate dalle campionesse fossero troppo semplici da indovinare. Soprattutto pensando al ricco montepremi in palio. Paola, per esempio, commenta così su X: "Catena per bimbi delle elementari! Ma dai......".

Reazione a catena, bufera sull'Ultima catena delle Stanghette: "Per bimbi delle elementari"