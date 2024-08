Reazione a catena, i social esaltano la prova dei Parti in Quinta: "Sono bravi"

26 agosto 2024 a

Lunedì 26 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i Parti in Quinta, un trio tutto al maschile composto dai giovanissimi Marco, Michele e Jacopo. A sfidare i campioni in questa puntata ci sono i Prima Fila, una squadra formata da Lorenzo, Lina e Chiara. Loro provengono da diverse parti d'Italia, ma si sono conosciuti a Lugano perché frequentavano la stessa università. E il nome della loro squadra deriva proprio dagli studi, dato che erano soliti sedersi in prima fila per seguire le lezioni.

I Parti in Quinta, però, si riconfermano campioni di Reazione a catena. I tre ragazzi arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 116mila euro. Ma, come i telespettatori sanno bene, questo bottino è destinato a scendere nel corso della puntata. Una volta giunti all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento, i campioni si ritrovano con soli 1813 euro. Una miseria. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Breve" e "Materia". Dopo un breve consulto con i suoi colleghi, Michele prova a indovinarla: "Sostanza". Risposta esatta!

Sui social gli utenti hanno espresso molta soddisfazione per la prova dei campioni in carica. Dopo qualche tempo di malcontento nei confronti della scarsa abilità dei concorrenti di Reazione a catena, sembra che i Parti in Quinta abbiano finalmente permesso al gioco di tornare ai fasti di un tempo. Francesca, per esempio, commenta così su X: "Pochi soldini ma sono bravi, secondo me possono rimanere per un po'...peccato per ieri sera".