Affari tuoi, Paolo e Nives? "De Martino rischia il licenziamento dopo due puntate..."

Finale più dolce che amaro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time da lunedì condotto da Stefano De Martino in sostituzione di Amadeus (passato al Nove). Risultati stratosferici sia per gli ascolti sia per i concorrenti. Paolo e mamma Nives, in gara martedì, si sono portati a casa 70mila euro, dopo che al debutto erano stati vinti 100mila euro.

Per la verità, anche in questo caso mamma e figlio hanno scoperto di avere nel pacco 100mila euro, ma avevano già fatto la loro offerta al Dottore, chiedendo appunto 70mila euro per fermarsi e finire la puntata. Un'arma a doppio taglio, e infatti il Dottore ha accettato al volo "risparmiando" molto probabilmente 24mila euro. In compenso, tra i telespettatori che commentano la puntata su X, c'è ch ironizza: "Caro De Martino sei a rischio licenziamento in due giorni hai sperperato da mamma Rai 170mila euro".

Gli appassionati, come da tradizione, si scatenano sui social. "Il Dottore lo ha inc***to alla grande, penso non si sia mai verificata una roba simile prima d'ora", "Comunque questa regola che bisogna accettare la proposta fatta è oscena, serve solo a far risparmiare il Dottore", "Raga vi vedo confusi ahahahha è sempre stato così. Se il Dottore accetta di fare l’offerta che chiedi, tu accetti automaticamente perché l’hai scelta tu".

In tanti si complimentano con il conduttore: "Hai capito il buon Stefano, è appena arrivato, le offerte soddisfano e i concorrenti si abbuffano di soldi", 100.000 alla prima 100.000 alla seconda (anche se ne hanno ottenuti 70) De Martino oltre che molto bravo porta anche fortuna", "Stefano Di Martino porta bene ad Affari Tuoi due sere di seguito ke vincono". E altri mettono sul banco degli imputati i concorrenti: "Prevedo un litigio tra mamma e figlio stasera...", "Se ti offre 70 mila euro di certo non rischia di darti 20mila euro in più perciò per forza di cose hai il 100 mila nella scatola. Lui: 'Va bene cos'. Hai lasciato 30 mila euro, insomma!", "Con un paracadute di 50k va ad accettare 70k. E non rischia. Perde 100k. Questi semplici calcoli però dai...".